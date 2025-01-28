В Сыктывкаре "дорхоз" за сутки вывез с улиц 4,6 тысячи кубометров снега

Фото МКП "Дорожное хозяйство"

За прошедшую ночь сотрудники дорожных служб Сыктывкара вывезли 3459 кубометров снега с городских улиц. Согласно информации от МКП "Дорожное хозяйство", за сутки удалось убрать в общей сложности 4658, 5 кубометров снега. В течение января в столице Коми выпало столько осадков, сколько обычно выпадает за два месяца. Превышение нормы в январе составило уже 93%.

Тем не менее высота снежного покрова сейчас составляет 63 сантиметра, что чуть превышает норму в 55 сантиметров, передает "Комиинформ".

Эксперты Коми ЦГМС объясняют это тем, что выпавший снег оказывается в тёплую погоду, что способствует его оседанию. Даже при температуре от -1 до -5°С снег становится более уплотнённым и тяжелеет, что приводит к его проседанию, не говоря уже о периодах оттепели, когда начинается таяние. Если вдобавок идёт дождь, процесс таяния снега резко ускоряется. В мороз ветры уносят более лёгкий слой снега, тогда как в оттепель происходит заметное сокращение снежного покрова. Снег буквально исчезает. Это явление называется сублимацией, когда снег либо тает, либо испаряется, минуя жидкую стадию.

Сегодня коммунальные службы занимаются вывозом снега со Стефановской площади, а также с улиц Морозова и Лыткина.

В ночь с вторника на среду запланирован вывоз снега с улицы Бабушкина, Оржоникидзе и с участка Тентюковской от Кутузова до Петрозаводской, а также со Стефановской площади.

В среду уборка снега продолжится на улицах Бабушкина, Жакова и Станционной. Ночью планируется продолжение работы на Тентюковской, Оплеснина и Пушкина от Советской до Ленина.