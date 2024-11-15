В Сыктывкаре ребенок перебегал дорогу и попал под машину
- 09:50 15 ноября
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- Инесса Богатая
В течение суток в столице республики водители дважды наехали на пешеходов. Все происшествия случились в темное время суток. Об этом сообщает "БНК" со ссылкой на ГИБДД по Коми.
По информации издания, одно из ДТП произошло в Сыктывкаре 14 ноября около 17:00. Автомобиль ГАЗ "Аиф-3717", которым управлял водитель 2004 года рождения, двигался по улице Водопьянова. У дома №15 он сбил девочку 2015 года рождения, которая перебегала дорогу не на пешеходном переходе.
У ребенка выявлены ушибы обеих голеней, госпитализация не потребовалась. Девочка была одна на улице.
Водитель управляет транспортом с 2022 года.
Второй случай наезда произошел в тот же день в Сыктывкаре около 18:45. Мужчина 1972 года рождения, находясь за рулем Opel, ехал по улице Интернациональной. На нерегулируемом перекрестке с улицей Красных Партизан он сбил мужчину 1963 года рождения.
У этого пешехода диагностированы черепно-мозговая травма, сотрясение и ушиб правого бедра, госпитализация не потребовалась.
Водитель имеет опыт вождения с 1999 года.
Напоминаем, что в Коми количество ДТП, спровоцированных детьми, увеличилось на 70%. Рост числа таких происшествий связан с использованием несовершеннолетними мотоциклов и средств индивидуальной мобильности без разрешения. Также на 55% возросло число аварий, вызванных юными велосипедистами. Чтобы вовлечь родителей в обучение детей правилам дорожного движения в школах, при поддержке Госавтоинспекции Коми было проведено 1217 профилактических мероприятий.