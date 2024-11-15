В Сыктывкаре ребенок перебегал дорогу и попал под машину

В течение суток в столице республики водители дважды наехали на пешеходов. Все происшествия случились в темное время суток. Об этом сообщает "БНК" со ссылкой на ГИБДД по Коми.

По информации издания, одно из ДТП произошло в Сыктывкаре 14 ноября около 17:00. Автомобиль ГАЗ "Аиф-3717", которым управлял водитель 2004 года рождения, двигался по улице Водопьянова. У дома №15 он сбил девочку 2015 года рождения, которая перебегала дорогу не на пешеходном переходе.