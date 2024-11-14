В Коми количество ДТП по вине детей выросло на 70%
- 06:30 14 ноября
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- Инесса Богатая
За последний год количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей выросло на 70%. Об этом сообщает "Комиинформ".
Такую статистику привела исполняющая обязанности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми Анастасия Пихней на заседании Госсовета Коми, обсуждая подпрограмму "Повышение безопасности дорожного движения в Республике Коми" в рамках реализации государственной программы "Развитие транспортной системы".
"Увеличение числа таких аварий связано с несанкционированным использованием несовершеннолетними мотоциклов и средств индивидуальной мобильности. Кроме того, на 55% увеличилось число происшествий, вызванных несовершеннолетними велосипедистами", — объяснила А. Пихней.
По информации "Комиинформ", чтобы привлечь родителей к обучению детей правилам дорожного движения в школах, при поддержке Госавтоинспекции Коми было организовано и проведено 1217 профилактических мероприятий, включая участие группы "Родительский патруль".
В учебных учреждениях состоялось более 8 тысяч родительских собраний, на которых обсуждалась проблема детского дорожно-транспортного травматизма. Сотрудники Госавтоинспекции приняли участие в 569 из этих собраний.