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В Коми количество ДТП по вине детей выросло на 70%

В Коми количество ДТП по вине детей выросло на 70%Фото "Про Город"

За последний год количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей выросло на 70%. Об этом сообщает "Комиинформ".

Такую статистику привела исполняющая обязанности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми Анастасия Пихней на заседании Госсовета Коми, обсуждая подпрограмму "Повышение безопасности дорожного движения в Республике Коми" в рамках реализации государственной программы "Развитие транспортной системы".

"Увеличение числа таких аварий связано с несанкционированным использованием несовершеннолетними мотоциклов и средств индивидуальной мобильности. Кроме того, на 55% увеличилось число происшествий, вызванных несовершеннолетними велосипедистами", — объяснила А. Пихней.

По информации "Комиинформ", чтобы привлечь родителей к обучению детей правилам дорожного движения в школах, при поддержке Госавтоинспекции Коми было организовано и проведено 1217 профилактических мероприятий, включая участие группы "Родительский патруль".

В учебных учреждениях состоялось более 8 тысяч родительских собраний, на которых обсуждалась проблема детского дорожно-транспортного травматизма. Сотрудники Госавтоинспекции приняли участие в 569 из этих собраний.

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