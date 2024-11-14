В Коми количество ДТП по вине детей выросло на 70%

За последний год количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей выросло на 70%. Об этом сообщает "Комиинформ".

Такую статистику привела исполняющая обязанности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми Анастасия Пихней на заседании Госсовета Коми, обсуждая подпрограмму "Повышение безопасности дорожного движения в Республике Коми" в рамках реализации государственной программы "Развитие транспортной системы".