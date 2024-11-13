Коми принудительно покинули около 140 мигрантов с начала года
- 08:45 13 ноября
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- Инесса Богатая
С начала года из Коми были принудительно высланы почти 140 мигрантов. За последнюю неделю пять граждан Узбекистана прошли процедуру выдворения. Об этом сообщает МВД региона,
Пресс-служба ведомства сообщает, что в течение первой недели ноября правоохранительные органы привлекли к ответственности 11 иностранцев за административные нарушения в сфере миграции. Кроме того, процедура выдворения была применена к пяти гражданам Узбекистана.
Всего с начала года было выдворено 128 мигрантов, депортировано 9 и выполнена 1 реадмиссия.
Напомним, министр национальной политики Коми Роман Носков рассказал о сокращении числа иностранцев в регионе, обсуждая государственную программу по национальной политике. В этом году количество зарегистрированных мигрантов уменьшилось на 8% по сравнению с прошлым, и к началу ноября их численность составила около 4,25 тысячи. Большинство мигрантов — граждане стран Средней Азии, таких как Узбекистан и Кыргызстан. Крупные компании добывающего сектора остаются основными работодателями для этих людей, а ведущие города, где они живут, — Сыктывкар, Усинск, Ухта и Воркута. С 2025 года планируется ввести запрет иностранцам на работу в пассажирских перевозках.