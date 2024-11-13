Коми принудительно покинули около 140 мигрантов с начала года

С начала года из Коми были принудительно высланы почти 140 мигрантов. За последнюю неделю пять граждан Узбекистана прошли процедуру выдворения. Об этом сообщает МВД региона,

Пресс-служба ведомства сообщает, что в течение первой недели ноября правоохранительные органы привлекли к ответственности 11 иностранцев за административные нарушения в сфере миграции. Кроме того, процедура выдворения была применена к пяти гражданам Узбекистана.