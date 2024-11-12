Суд конфисковал питбайк сыктывкарца за повторное нетрезвое вождение
- 23:20 12 ноября
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- Инесса Богатая
30-летний сыктывкарец остался без питбайка за повторное вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Коми.
По информации ведомства, в ночь на 21 июня 2024 года сыктывкарец сел за руль питбайка "Progasi Smart 5150" после употребления спиртного и отправился колесить по ночному городу. Его вскоре остановила полиция, и он отказался проходить медицинское освидетельствование.
Суд приговорил его к 1 году 6 месяцам принудительных работ с вычетом 15% из заработка в пользу государства. В качестве дополнительного наказания он лишен права управления транспортными средствами на 4 года 1 месяц. Питбайк конфискован в доход государства по решению суда.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Напомним, в Воркуте сотрудники управления Госавтоинспекции остановили супружескую пару на отечественном автомобиле. За рулем находился женщина в состоянии алкогольного опьянения. У нее не было прав. Испугавших правоохранителей, она быстро пересела на пассажирское сидение, чтобы избежать наказания. Ее муж сидел на заднем сидении, он также был пьяным.