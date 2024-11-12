Суд конфисковал питбайк сыктывкарца за повторное нетрезвое вождение

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30-летний сыктывкарец остался без питбайка за повторное вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Коми. По информации ведомства, в ночь на 21 июня 2024 года сыктывкарец сел за руль питбайка "Progasi Smart 5150" после употребления спиртного и отправился колесить по ночному городу. Его вскоре остановила полиция, и он отказался проходить медицинское освидетельствование.

Суд приговорил его к 1 году 6 месяцам принудительных работ с вычетом 15% из заработка в пользу государства. В качестве дополнительного наказания он лишен права управления транспортными средствами на 4 года 1 месяц. Питбайк конфискован в доход государства по решению суда.

Приговор пока не вступил в законную силу.