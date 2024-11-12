В Заполярье инспекторы ГАИ задержали пьяных супругов без водительских прав

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В ночь на 10 ноября, во время патрулирования улиц поселка Воргашор, сотрудники ГИБДД обратили внимание на ВАЗ-21140, который двигался с высокой скоростью. При остановке автомобиля полицейские обнаружили, что водительское сиденье пустое, а на пассажирских сидят двое.

Как объяснил владелец машины сотрудникам правоохранительных органов позже, он выпил алкогольные напитки и передал управление жене, чтобы она отвезла их домой. Остановившись по требованию инспекторов, женщина испугалась и пересела на пассажирское место, намереваясь ввести полицейских в заблуждение.

При разговоре с жительницей Воркуты полицейские заметили признаки опьянения не только у её мужа, но и у неё самой. Женщине предложили пройти проверку на алкоголь, которая показала наличие 0,735 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Проверка по базе данных показала, что женщина никогда не получала водительских прав.

В отношении женщины возбудили административное дело по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления", что влечет за собой административный арест на срок от 10 до 15 суток.

Также административной ответственности подлежит и владелец авто по ч. 3 ст. 12.7 и ч. 2 ст. 12.8 КоАП РФ за передачу управления лицу без прав и в состоянии опьянения. Также добавим, что в июле 2024 года он уже был лишен прав за аналогичное правонарушение на 18 месяцев.