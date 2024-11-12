Банковское приложение учится сканировать счетчики для оплаты

Клиентам ВТБ стал доступен сканер умной камеры для передачи показаний счетчиков электроэнергии. Технология внедрена совместно с Smart Engines, ВТБ стал первым среди банков, использовавшим функцию сканирования счетчиков прямо на смартфоне

Новый функционал уже доступен для московского поставщика услуг ЖКХ при обновлении приложения ВТБ Онлайн на Android. В дальнейшем функционал будет расширяться для поставщиков услуг в других городах.

Внедренная технология искусственного интеллекта распознает данные за десятую долю секунды. Технология не зависит от условий съемки, таких как освещённость, проективные искажения, поворот или наклон счётчика. Нейросеть позволяет без приближения камеры распознавать данные счетчиков различных типов и моделей, при сканировании также возможно использование фонарика. Функционал успешно работает и в режиме видеопотока и на отдельных фотографиях.

Сканирование упрощает для клиентов рутинный процесс внесения показаний и дальнейшую оплату счета. Теперь вместо того, чтобы заполнять показания вручную, пользователь сможет получить их автоматически с функцией сканера.