В Сыктывкаре 14-летняя девочка выпала из окна

Напомним, в Сыктывкаре беременная женщина на шестом месяце выпала из окна. Это произошло, когда она попыталась выбраться по связанным простыням из комнаты, где ее закрыл 24-летний партнер. Инцидент случился 24 октября на улице Емвальская в Эжве. Девушка, оказавшись в одиночестве, связала простыни, чтобы спуститься через окно. Но материал не выдержал ее веса, и она упала. Полицейские и бригада скорой помощи быстро прибыли на место происшествия. К счастью, женщина осталась жива, хотя и получила серьезные травмы.