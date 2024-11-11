В Сыктывкаре 14-летняя девочка выпала из окна
- 16:00 11 ноября
- 16+
- Инесса Богатая
В Эжве девочка выпала из окна. Об этом сообщает "БНК" со ссылкой на Минздрав Коми.
По информации издания, пострадавший ребенок находится в тяжелом состоянии.
Событие произошло 10 ноября на улице Комарова в Эжвинском районе столицы Коми. Отмечается, что 14-летняя школьница выпала из окна многоэтажки.
По данным пресс-службы Минздрава Коми, девочку срочно доставили в отделение травматологии Республиканской детской больницы. Ее состояние тяжелое, но стабильное.
Напомним, в Сыктывкаре беременная женщина на шестом месяце выпала из окна. Это произошло, когда она попыталась выбраться по связанным простыням из комнаты, где ее закрыл 24-летний партнер. Инцидент случился 24 октября на улице Емвальская в Эжве. Девушка, оказавшись в одиночестве, связала простыни, чтобы спуститься через окно. Но материал не выдержал ее веса, и она упала. Полицейские и бригада скорой помощи быстро прибыли на место происшествия. К счастью, женщина осталась жива, хотя и получила серьезные травмы.