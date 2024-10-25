В Сыктывкаре беременная девушка сорвалась с высоты, спускаясь по простыням

В Сыктывкаре 21-летняя беременная девушка, находящаяся на шестом месяце, выпала из окна. Она пыталась спуститься по навязанным простыням, чтобы покинуть комнату в квартире, где ее запер 24-летний партнер, сообщается в ТГ-канале SHOT.

По информации SHOT, молодой человек хотел помешать своей девушке приобрести алкогольную продукцию, обеспокоенный состоянием ее здоровья и будущего ребенка. Ранее она, планировала сходить с подругами в бар, но возлюбленный был категорически против.