В Сыктывкаре беременная девушка сорвалась с высоты, спускаясь по простыням
- 11:45 25 октября
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- Инесса Богатая
В Сыктывкаре 21-летняя беременная девушка, находящаяся на шестом месяце, выпала из окна. Она пыталась спуститься по навязанным простыням, чтобы покинуть комнату в квартире, где ее запер 24-летний партнер, сообщается в ТГ-канале SHOT.
По информации SHOT, молодой человек хотел помешать своей девушке приобрести алкогольную продукцию, обеспокоенный состоянием ее здоровья и будущего ребенка. Ранее она, планировала сходить с подругами в бар, но возлюбленный был категорически против.
Однако девушка была настроена решительно, и препятствия ей не казались значительными. Поэтому сыктывкарка связала простыни, чтобы выбраться через окно, но ткань не выдержала ее веса, и она упала.
К счастью, девушка осталась жива, хотя получила серьезные травмы. Как сообщает SHOT, медики поставили диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, переломы таза и бедра.
В Минздраве Коми сообщили журналисту "Про Город Сыктывкар", что девушка находится в республиканском перинатальном центре, в отделении реанимации. Ее состояние тяжелое.
В настоящее время пострадавшую осматривают врачи.