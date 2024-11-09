Силы ПВО России за ночь сбили 50 беспилотников

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

В минувшую ночь российские системы противовоздушной обороны успешно отбили масштабную атаку украинских беспилотников, сбив 50 аппаратов на территории страны. Об этом пишут РИА Новости. Министерство обороны России сообщило, что эти действия пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Уточняется, что из общего числа сбитых дронов 28 были поражены над Брянской областью, 12 — над Курской, четыре — над Новгородской. Кроме того, по два беспилотника были нейтрализованы над Смоленской и Тульской областями, а также по одному над Орловской и Тверской.

Особенно напряженной была ситуация в Тульской области, где объявление об опасности атаки поступило в 02:04 по московскому времени, и тревога продолжалась более четырех с половиной часов. Сообщается, что инцидент тут привел к повреждениям остекления частного дома, но, к счастью, обошлось без пострадавших. Губернатор области, Дмитрий Миляев, заявил, что при падении обломков людей в зоне поражения не оказалось, что позволило избежать жертв.

В других регионах пострадавших и значительных разрушений не зафиксировано, согласно заявлениям местных властей. Это свидетельствует о высоком уровне подготовки и эффективности работы систем ПВО, которые ежедневно сталкиваются с угрозами со стороны ВСУ.