"Не травите этим кошек": в Роскачестве озвучили худшие марки корма для питомцев

Содержание натрия, кальция, фосфора, магния, железа, меди, йода, марганца и цинка соответствовало нормам, но отклонения были выявлены по другим элементам. В кормах марок Purina One, Прохвост, «ВкусВилл», «Каждый день», Royal Canin, Perfect fit, 1st Choice, N&D Prime, Felix, Brit и Winner содержание селена не соответствует ГОСТу, включая корм Best Dinner, предназначенный для котят. Также корма «ВкусВилл», «Каждый день», Brit, Winner и Probalance нарушены по массовой доле калия. Эти недостатки могут привести к нехватке соответствующих элементов при регулярном употреблении.