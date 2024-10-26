В Коми планируют возобновить добычу марганцевых руд

К 2026 году в Интинском районе снова могут начать добывать марганцевые руды. Об этом пишет Комиинформ.

В государственном докладе Минприроды и Роснедра за 2022 год есть свежая информация о запасах этих ископаемых. Часть месторождения исследуют, а карьер был закрыт ещё в середине 2000-х. Лицензия на разработку принадлежит компании «Челябинский электрометаллургический комбинат», а раньше добычей занималась дочерняя компания «Марганец Коми».