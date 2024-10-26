В Коми планируют возобновить добычу марганцевых руд
- 21:45 26 октября
- 6+
- Анастасия Амелькина
К 2026 году в Интинском районе снова могут начать добывать марганцевые руды. Об этом пишет Комиинформ.
В государственном докладе Минприроды и Роснедра за 2022 год есть свежая информация о запасах этих ископаемых. Часть месторождения исследуют, а карьер был закрыт ещё в середине 2000-х. Лицензия на разработку принадлежит компании «Челябинский электрометаллургический комбинат», а раньше добычей занималась дочерняя компания «Марганец Коми».
Доклад отмечает, что на месторождении Парнокском есть 1,565 млн тонн марганцевых руд, из которых 445 тыс. тонн по категории С2. Летом прошлого года компания, занимающаяся разработкой, утвердила новый план добычи открытым способом.
На участке Магнитный-1 с 2025 по 2026 год будут проводить подготовительные работы, а к концу 2026 года начнётся добыча, которая продлится до 2044 года. На участке Магнитный-2 добыча запланирована на 2036-2048 годы, с проектным уровнем — 80 тыс. тонн руды в год.
Парнокское месторождение находится на западных склонах Полярного Урала, в 75 км от Инты. Оно было открыто в 1987 году. Одним из первооткрывателей этого месторождения был Николай Герасимов, заслуженный геолог России и бывший министр в Коми. Он руководил начальной добычей руды.
Марганцевые руды — стратегически важный ресурс, от импорта которого Россия зависит на 100%. По данным Минприроды РФ, с 2013 по 2020 годы в стране не вели промышленную добычу марганцевых руд.