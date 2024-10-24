Жители Коми смогут получать предупреждения о возможном мошенничестве во время телефонного разговора

Цифровая экосистема МТС объявляет о запуске функции «Безопасный звонок», которая позволяет абонентам МТС получать голосовое предупреждение от искусственного интеллекта о возможном мошенничестве во время телефонного разговора. Голосовой сигнал слышит только пользователь, принявший звонок.

Функция «Безопасный звонок» предназначена для снижения рисков, связанных с телефонным мошенничеством. Искусственный интеллект на основе BigData МТС анализирует разговор. В случае выявленияподозрительной активности, он предупреждает принявшего звонок абонента голосовым уведомлением о потенциальной угрозе.Далее абонент самостоятельно принимает решение о продолжении разговора. Безопасный звонок определяет большинство мошенников в течение первой минуты разговора.