Жители Коми смогут получать предупреждения о возможном мошенничестве во время телефонного разговора
- 16:49 24 октября
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- Александра Клюенкова
Цифровая экосистема МТС объявляет о запуске функции «Безопасный звонок», которая позволяет абонентам МТС получать голосовое предупреждение от искусственного интеллекта о возможном мошенничестве во время телефонного разговора. Голосовой сигнал слышит только пользователь, принявший звонок.
Функция «Безопасный звонок» предназначена для снижения рисков, связанных с телефонным мошенничеством. Искусственный интеллект на основе BigData МТС анализирует разговор. В случае выявленияподозрительной активности, он предупреждает принявшего звонок абонента голосовым уведомлением о потенциальной угрозе.Далее абонент самостоятельно принимает решение о продолжении разговора. Безопасный звонок определяет большинство мошенников в течение первой минуты разговора.
«Только за летние месяцы 2024 года наши сервисы заблокировали в Коми более 8 млн нежелательных звонков. К сожалению, телефонные мошенники постоянно изобретают новые схемы обмана. В современных реалиях одна из основных наших задач – предложить абонентам надёжные инструменты для защиты от спама и контакта со злоумышленниками», — прокомментировал директор МТС в Республике Коми Дмитрий Сидоренко.
Пилотный проект новой функции был запущен в Москве в мае 2024 года.По данным МТС, чаще всего телефонные мошенники представляются сотрудниками сотовых операторов (78%), сотрудниками социальных, пенсионных и налоговых служб (9%), а также сотрудниками банков (5%) и других ведомств.