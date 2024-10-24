В Коми 13 семей предпочли получить 300 тысяч рублей вместо земельного участка
- 06:30 24 октября
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- Инесса Богатая
В Республике Коми 13 семей избрали денежную компенсацию вместо участков земли. Им перечислены по 300 тысяч рублей, которые можно направить на уплату ипотечного кредита. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
По информации издания, от многодетных семей Коми и семей участников СВО, проживающих в Сыктывкаре и Ухте, поступило 16 заявлений, из которых только три были отклонены.
Стоит отметить, что единовременная денежная выплата является новой мерой социальной поддержки для льготных категорий населения, нуждающихся в улучшении жилищных условий и состоящих на учете для получения земельного участка в собственность бесплатно.
Также добавим, что многодетные семьи и участники СВО, имеющие особые заслуги, могут обратиться в муниципальные администрации для получения данной выплаты. Кроме того, отметим, по предварительным данным таких желающих в Коми 40. Дополним, планы предусматривают выплаты с 2024 по 2027 годы: 200 выплат в 2024 году и по 300 в последующие годы. В текущем году выплаты начнутся в конце октября или начале ноября.