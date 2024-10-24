В Коми 13 семей предпочли получить 300 тысяч рублей вместо земельного участка

В Республике Коми 13 семей избрали денежную компенсацию вместо участков земли. Им перечислены по 300 тысяч рублей, которые можно направить на уплату ипотечного кредита. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

По информации издания, от многодетных семей Коми и семей участников СВО, проживающих в Сыктывкаре и Ухте, поступило 16 заявлений, из которых только три были отклонены.