Женщины Коми стали намного больше тревожиться

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В Республике Коми выявлено повышение уровня тревожности среди женщин. Это стало очевидным после проведённого мониторинга социального самочувствия жительниц региона. По словам заместителя председателя правительства и министра труда, занятости и социальной защиты Коми Екатерины Грибковой, основным фактором роста тревожности стало участие мужчин в специальной военной операции (СВО). Женщины, оставшиеся без супругов, несут на себе значительные нагрузки и нуждаются в комплексной поддержке.

Национальная стратегия действий в интересах женщин, запущенная в 2023 году и рассчитанная до 2030 года, призвана решить ряд ключевых задач. Среди них — обеспечение равенства мужчин и женщин в различных сферах жизни, повышение экономической независимости россиянок, их вовлечение в политическую жизнь, а также профилактика женского неблагополучия. Для Республики Коми, как и для других регионов России, данная стратегия является важным элементом в поддержке социального благополучия женщин, особенно в текущей непростой ситуации. В Коми первый этап реализации стратегии продлится до 2026 года.

Екатерина Грибкова отметила, что многие женщины региона находятся в сложной жизненной ситуации: их мужья участвуют в СВО, и на них ложится вся ответственность за воспитание детей, ведение хозяйства и работу. В этих условиях особенно важно, чтобы женщины получали своевременную психологическую, социальную и материальную помощь. По словам Грибковой, работа в этом направлении крайне востребована и активно ведётся.

В рамках стратегии реализуются меры по снижению тревожности среди женщин. В каждом муниципалитете региона открыты отделения социальной помощи семье и детям, где работают квалифицированные психологи. Недавно в Коми начал функционировать семейный МФЦ, где женщинам и семьям предоставляется широкий спектр услуг. В случае выявления тревожных состояний у женщин, им предлагают комплексную программу поддержки, которая включает психологические консультации, социальное обслуживание и помощь в выработке стратегии выхода из сложных ситуаций.