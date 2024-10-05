Специалисты Коми считают, что участникам СВО и их близким необходима психологическая помощь
- 20:45 5 октября
- 6+
- Елизавета Петрова
Признание важности психологической работы с ветеранами военных действий как эффективного способа их социальной адаптации является общепризнанным.
По мнению психолога Александра Караяни, у ветеранов остро проявляются такие потребности, как понимание, признание, принятие и поддержка, известные как "комплекс 4П".
По оценкам ведущих специалистов в России, неудовлетворенность этими потребностями у участников военных конфликтов негативно сказывается на их взаимодействии с обществом. Это может привести к асоциальному поведению, алкоголизму, социальной изоляции и даже к криминальным действиям.
Эксперты из Республики Коми также отмечают значимость социально-психологической поддержки для бывших участников боевых действий и членов их семей, описывая текущие меры, предпринимаемые в регионе.
Наталья Дубова, заместитель главного врача по организационно-методической работе республиканского госпиталя ветеранов войн Республики Коми и депутат Совета города Сыктывкара, отмечает:
"Участники военных действий часто сталкиваются с посттравматическим синдромом, который ухудшает состояние их сердечно-сосудистой и нервной системы, а также вызывает психологические проблемы вроде депрессии и агрессии. Поэтому важна психологическая поддержка и реабилитация, которые могут быть как экстренными, так и плановыми. Она необходима не только самим ветеранам, но и их близким, находящимся в стрессе от ожидания возвращения. Наши специалисты более 25 лет оказывают такую помощь, в том числе через еженедельные приёмы в республиканском фонде "Защитники Отечества". В 2024 году около 500 участников получили психологическую помощь в регионе".
Психологическая помощь ветеранам, инвалидам боевых действий и семьям погибших героев имеет такое же значение, как и физическое здоровье. Фонд "Защитники Отечества", основанный по инициативе президента России Владимира Путина, стремится предоставлять такую помощь в комплексе.