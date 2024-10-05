Специалисты Коми считают, что  участникам СВО и их близким необходима психологическая помощь

Признание важности психологической работы с ветеранами военных действий как эффективного способа их социальной адаптации является общепризнанным.

По мнению психолога Александра Караяни, у ветеранов остро проявляются такие потребности, как понимание, признание, принятие и поддержка, известные как "комплекс 4П".

По оценкам ведущих специалистов в России, неудовлетворенность этими потребностями у участников военных конфликтов негативно сказывается на их взаимодействии с обществом. Это может привести к асоциальному поведению, алкоголизму, социальной изоляции и даже к криминальным действиям.

Эксперты из Республики Коми также отмечают значимость социально-психологической поддержки для бывших участников боевых действий и членов их семей, описывая текущие меры, предпринимаемые в регионе.

Наталья Дубова, заместитель главного врача по организационно-методической работе республиканского госпиталя ветеранов войн Республики Коми и депутат Совета города Сыктывкара, отмечает: