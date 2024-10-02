В Коми прокуратура восстановила права участника СВО на получение мер поддержки

Выяснилось, что в марте 2023 года военный комиссариат Печоры и Печорского района Республики Коми направил заявителя в состав добровольческого подразделения. По завершении контракта он возвратился в Печору.

В мае 2024 года этот человек обратился в ГБУ РК "Комплексный центр социальной защиты населения города Печоры" с просьбой выплатить ему одноразовую денежную помощь как участнику добровольческого формирования, направленного для участия в СВО. Однако ему было отказано на том основании, что во время отправки на спецоперацию он не имел регистрации по месту жительства в Республике Коми.