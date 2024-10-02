В Коми прокуратура восстановила права участника СВО на получение мер поддержки
- 20:45 2 октября
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- Инесса Богатая
В Печоре прокуратура восстановила права участника спецоперации на получение мер поддержки, предусмотренных региональным законодательством. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Коми.
Согласно данным ведомства, местная межрайонная прокуратура провела проверку по жалобе жителя Печоры, принимавшего участие в специальной военной операции.
Выяснилось, что в марте 2023 года военный комиссариат Печоры и Печорского района Республики Коми направил заявителя в состав добровольческого подразделения. По завершении контракта он возвратился в Печору.
В мае 2024 года этот человек обратился в ГБУ РК "Комплексный центр социальной защиты населения города Печоры" с просьбой выплатить ему одноразовую денежную помощь как участнику добровольческого формирования, направленного для участия в СВО. Однако ему было отказано на том основании, что во время отправки на спецоперацию он не имел регистрации по месту жительства в Республике Коми.
Прокуратура признала отказ неправомерным и внесла представление в адрес ГБУ РК 2Комплексный центр социальной защиты населения города Печоры" с требованием устранить выявленные нарушения.
После вмешательства прокуратуры права жителя Печоры были восстановлены, и ему выделили одноразовую денежную выплату.