Мошенники украли у троих жителей Коми более 1,2 миллиона рублей

Трое жителей Коми потеряли более 1,2 миллиона рублей, поверив в якобы совершаемые незаконные операции на их банковских счетах. Преступники сумели убедить их, что их счета подвергаются подозрительным транзакциям, сообщает пресс-служба МВД по Коми.

По информации ведомства, в полицию Ухты обратилась местная жительница, которая стала жертвой мошенничества и лишилась значительной суммы денег. Женщина рассказала правоохранителям, что с ней по мобильному телефону связался поддельный сотрудник портала "Госуслуг". Он сообщил ей, что мошенники пытаются украсть деньги с ее счета, после чего убедил женщину установить "специальную программу" для проверки и предотвращения незаконных операций. Через функцию "демонстрация экрана" мошенник получил доступ к ее банковскому приложению и похитил все ее сбережения. Ущерб составил 439 тысяч рублей.