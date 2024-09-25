Мошенники украли у троих жителей Коми более 1,2 миллиона рублей
- 19:00 25 сентября
- 12+
- Инесса Богатая
Трое жителей Коми потеряли более 1,2 миллиона рублей, поверив в якобы совершаемые незаконные операции на их банковских счетах. Преступники сумели убедить их, что их счета подвергаются подозрительным транзакциям, сообщает пресс-служба МВД по Коми.
По информации ведомства, в полицию Ухты обратилась местная жительница, которая стала жертвой мошенничества и лишилась значительной суммы денег. Женщина рассказала правоохранителям, что с ней по мобильному телефону связался поддельный сотрудник портала "Госуслуг". Он сообщил ей, что мошенники пытаются украсть деньги с ее счета, после чего убедил женщину установить "специальную программу" для проверки и предотвращения незаконных операций. Через функцию "демонстрация экрана" мошенник получил доступ к ее банковскому приложению и похитил все ее сбережения. Ущерб составил 439 тысяч рублей.
Похожий случай произошел с жителем Заполярья. 67-летний воркутинец перевел более 500 тысяч кредитных средств на "безопасный счет". Лжеработники Центробанка и ФСБ запугали его информацией о несанкционированном оформлении кредитов на его имя и убедили взять заем, чтобы "исчерпать кредитный лимит", а затем перечислить деньги для сохранности по указанным ими реквизитам.
Также мошенники украли около 300 тысяч рублей у жительницы Сыктывкара. На рекомендации ложных сотрудников Росфинмониторинга она перевела 220 тысяч собственных сбережений и около 80 тысяч с кредитных карт на "сверхзащищенный счет", надеясь уберечь деньги от несанкционированного списания.
По всем случаям возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество".