В Коми могут запретить мигрантам работать в сфере пассажирских перевозок
- 10:45 17 сентября
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- Инесса Богатая
В Республике Коми возможно введение запрета для иностранных граждан на работу в сфере пассажирских перевозок. Об этом сообщил Глава региона во время встречи с представителями СМИ в правительственной администрации, о чем передает издание "Комиинформ".
Руководитель республики высказался в поддержку предложений по введению ограничений для иностранных трудовых мигрантов, включая запрет на работу в общественном транспорте и службе такси.
Стоит отметить, что ранее в одной трети российских регионов уже были введены аналогичные ограничения для мигрантов в различных сферах, особенно в тех, где требуется прямое взаимодействие с людьми, таких как торговля и пассажирские перевозки. Также на федеральном уровне существуют ограничения на долю иностранных работников в определенных отраслях.
Кроме того, глава Коми обратил внимание на проблему нехватки рабочих профессий и предложил различные пути решения на уровне региона.
"Неправильно, если все станут экономистами, юристами или врачами. Необходимо пропагандировать множество рабочих профессий на всех уровнях", - отметил он.
В этом направлении уже предпринимаются конкретные шаги: за последние два года профориентацией были охвачены 3000 старшеклассников республики. В общей сложности, глава региона считает, что профориентация должна касаться каждого выпускника, и уровень вовлеченности должен достичь 100%.