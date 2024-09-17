В Коми могут запретить мигрантам работать в сфере пассажирских перевозок

В Республике Коми возможно введение запрета для иностранных граждан на работу в сфере пассажирских перевозок. Об этом сообщил Глава региона во время встречи с представителями СМИ в правительственной администрации, о чем передает издание "Комиинформ".

Руководитель республики высказался в поддержку предложений по введению ограничений для иностранных трудовых мигрантов, включая запрет на работу в общественном транспорте и службе такси.

Стоит отметить, что ранее в одной трети российских регионов уже были введены аналогичные ограничения для мигрантов в различных сферах, особенно в тех, где требуется прямое взаимодействие с людьми, таких как торговля и пассажирские перевозки. Также на федеральном уровне существуют ограничения на долю иностранных работников в определенных отраслях.

Кроме того, глава Коми обратил внимание на проблему нехватки рабочих профессий и предложил различные пути решения на уровне региона.