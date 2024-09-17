Указ подписан. Пенсионерам с 18 сентября зачислят на карту разовую выплату с четырьмя нулями
- 10:05 17 сентября
- 12+
- Служба новостей
Пенсионерам рассказали о разовой выплате, которую начнут зачислять на банковские карты уже с 18 сентября. Деньги будут приходить гражданам вне зависимости от размера их пенсии и дохода. А сама выплата будет насчитывать в себе четыре нуля. Об этом рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов, сообщает PRIMPRESS.
Дополнительные деньги в ближайшее время, по его словам, смогут получить многие пенсионеры в нашей стране. Выплату будут перечислять тем, кто участвует в программе газификации своего жилья. И указ о перечислении средств уже подписан на уровне многих субъектов Федерации.
Например, в Ленинградской области для пожилых граждан обеспечили возможность получить деньги в том случае, если человек уже купил оборудование для своего жилья. То есть это будет денежная компенсация для пенсионеров. Рассчитывать на ее получение смогут как те, кому назначена пенсия по старости, так и по инвалидности.
"При этом есть определенные условия. Важно, чтобы человек нигде официально не работал. Но вот по размеру пенсии или уровню доходов никаких ограничений нет. Хотя в некоторых случаях рассчитывать на компенсацию могут и работающие пенсионеры", – отметил Власов.
Размер выплаты в указанном регионе доходит до 30 тысяч рублей, то есть это будет выплата с четырьмя нулями. А в других регионах можно получить до 100 тысяч, то есть речь идет уже о пяти нулях. Тем, кому единовременную выплату одобрили в конце августа, ее начнут зачислять на карты уже с 18 сентября. А остальные смогут получить ее позже, подав заявление в соцзащиту.