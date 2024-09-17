Указ подписан. Пенсионерам с 18 сентября зачислят на карту разовую выплату с четырьмя нулями

Пенсионерам рассказали о разовой выплате, которую начнут зачислять на банковские карты уже с 18 сентября. Деньги будут приходить гражданам вне зависимости от размера их пенсии и дохода. А сама выплата будет насчитывать в себе четыре нуля. Об этом рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов, сообщает PRIMPRESS.

Дополнительные деньги в ближайшее время, по его словам, смогут получить многие пенсионеры в нашей стране. Выплату будут перечислять тем, кто участвует в программе газификации своего жилья. И указ о перечислении средств уже подписан на уровне многих субъектов Федерации.

Например, в Ленинградской области для пожилых граждан обеспечили возможность получить деньги в том случае, если человек уже купил оборудование для своего жилья. То есть это будет денежная компенсация для пенсионеров. Рассчитывать на ее получение смогут как те, кому назначена пенсия по старости, так и по инвалидности.