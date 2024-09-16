В Коми проведут опрос среди жителей для оценки социального настроения
- 01:00 17 сентября
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- Инесса Богатая
В Республике Коми запланировано проведение социологического исследования для оценки социальных настроений населения с использованием метода фокусированных групповых интервью. Об этом сообщает издание "Комиинформ" со ссылкой на портал госзакупок.
Так, соответствующая заявка была опубликована на портале госзакупок. Начальная цена контракта составляла 1 млн рублей, в конкурсе приняли участие два претендента, победителем стала организация, предложившая выполнить работы за 828 тыс. рублей.
Добавим, что согласно техническому заданию, исследование, включающее оценку социальных настроений в Коми, необходимо провести с 7 октября по 6 декабря 2024 года.
Основная цель социологического исследования — выяснение социальных настроений в различных муниципальных образованиях Коми перед местными, муниципальными и региональными выборами 2025 года.
В ходе исследования организаторы планируют получить оценку общественно-политической и социально-экономической ситуации в республике, а также представления населения о будущем региона. Кроме того, исполнитель должен выявить ключевые социально-экономические проблемы, волнующие жителей, выяснить их социальные ожидания и запросы, изучить электоральные настроения и предпочтения народа, а также оценить работу исполнительных и законодательных органов власти.
Также отметим, что социологические исследования будут проводиться методом фокусированных групповых интервью в указанных муниципальных образованиях Республики Коми с использованием видеоконференций в онлайн-формате на облачной платформе.
Ориентировочная длительность работы одной онлайн фокус-группы с учетом особенностей дистанционного общения составит от 90 до 120 минут.