В Коми проведут опрос среди жителей для оценки социального настроения

В Республике Коми запланировано проведение социологического исследования для оценки социальных настроений населения с использованием метода фокусированных групповых интервью. Об этом сообщает издание "Комиинформ" со ссылкой на портал госзакупок.

Так, соответствующая заявка была опубликована на портале госзакупок. Начальная цена контракта составляла 1 млн рублей, в конкурсе приняли участие два претендента, победителем стала организация, предложившая выполнить работы за 828 тыс. рублей.