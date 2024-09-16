В Коми развитие опорных населенных пунктов региона в 2025-2027 гг. оценили в более восьми миллиардов рублей

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Министерство сельского хозяйства Республики Коми оценило социально-экономический рост 16 значимых населенных пунктов региона на период 2025-2027 годов в сумму, равную 8,3 миллиарда рублей. Из них 58% планируется направить на государственную программу "Развитие образования". Об этом рассказал Глава республики Владимир Уйба через свой телеграм-канал. "В процессе разработки проектов планов социально-экономического развития данных населенных пунктов, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Коми определило необходимое финансирование мероприятий по государственным программам РФ в размере 8,3 миллиарда рублей на 2025-2027 годы. Исполнительные органы власти Республики Коми направили запрос на получение средств в федеральные структуры, " - сообщил Уйба.

Следует отметить, что на модернизацию школьных и дошкольных объектов республики средства выделены на 32 объекта. В федеральную адресную инвестиционную программу входят планы по строительству двух школ, а также укрепление материально-технической базы 16 культурных объектов.

Также добавим, что в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" на 2025-2027 годы предусматривается строительство водозабора, спально-игрового комплекса на 90 мест в селе Усть-Кулом, физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Кослан, лыжной базы и других объектов. Власти Коми также предложили бюджетные ассигнования на создание станции водоподготовки на головных водозаборах в Инте.