В Коми развитие опорных населенных пунктов региона в 2025-2027 гг. оценили в более восьми миллиардов рублей
- 23:20 16 сентября
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- Инесса Богатая
Министерство сельского хозяйства Республики Коми оценило социально-экономический рост 16 значимых населенных пунктов региона на период 2025-2027 годов в сумму, равную 8,3 миллиарда рублей.
Из них 58% планируется направить на государственную программу "Развитие образования". Об этом рассказал Глава республики Владимир Уйба через свой телеграм-канал.
"В процессе разработки проектов планов социально-экономического развития данных населенных пунктов, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Коми определило необходимое финансирование мероприятий по государственным программам РФ в размере 8,3 миллиарда рублей на 2025-2027 годы. Исполнительные органы власти Республики Коми направили запрос на получение средств в федеральные структуры, " - сообщил Уйба.
Следует отметить, что на модернизацию школьных и дошкольных объектов республики средства выделены на 32 объекта. В федеральную адресную инвестиционную программу входят планы по строительству двух школ, а также укрепление материально-технической базы 16 культурных объектов.
Также добавим, что в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" на 2025-2027 годы предусматривается строительство водозабора, спально-игрового комплекса на 90 мест в селе Усть-Кулом, физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Кослан, лыжной базы и других объектов. Власти Коми также предложили бюджетные ассигнования на создание станции водоподготовки на головных водозаборах в Инте.
Губернатор В. Уйба подчеркнул, что работы по развитию ключевых населенных пунктов выполняются по поручению президента России. Министерство сельского хозяйства РФ сформировало сеть ключевых сельских населенных пунктов, для которых должны быть разработаны шестилетние планы развития.