В начала 2024 года более 500 жителей Коми смогли воспользоваться матпомощью при газификации жилья

Фото АО «Газпром газораспределение Сыктывкар»

С начала года в Коми 566 человек получили финансовую помощь для газификации жилья. В регионе доступно две формы единовременной помощи: за счет федерального софинансирования и республиканская, максимальная сумма в обоих случаях достигает 100 тысяч рублей. Об этом сообщает издание БНК.

Республиканская поддержка доступна малообеспеченным семьям, одиноким пенсионерам, семьям с детьми до 23 лет (при очном обучении), неполным семьям, лицам, ухаживающим за детьми-инвалидами, ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, семьям до 40 лет, молодым специалистам на селе до 35 лет, инвалидам и ветеранам боевых действий и их семьям, семьям с детьми в сельской местности, людям с инвалидностью всех групп, мобилизованным гражданам, добровольцам, контрактникам, военнослужащим, сотрудникам федеральных органов — участникам СВО и их семьям.

Государственная помощь может быть направлена на проектирование или строительство газопроводов на участке и внутри дома, а также на приобретение и установку бытового газового оборудования и приборов учета. Социальные органы переводят компенсацию за строительство и покупку газового оборудования подрядным организациям, осуществляющим такие работы на участке.

С 2023 года для некоторых категорий граждан при догазификации жилья предусмотрена одноразовая помощь за счет федерального софинансирования.