Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Коми мужчина целился из охотничьего ружья в авто полицейского, а затем направил ствол в людей

В Коми мужчина целился из охотничьего ружья в авто полицейского, а затем направил ствол в людейФото из архива

В республике Коми житель села Кужба сделал вид, что стреляет из охотничьего ружья по полицейской машине и прохожим. За такое поведение мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на два с половиной года.

Эту информацию предоставила пресс-служба судов региона.

Согласно данным ведомства, инцидент произошел 1 октября 2023 года в селе Кужба Усть-Куломского района. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина без видимых причин угрожал из охотничьего ружья участковому полицейскому ОМВД России по Усть-Куломскому району. Затем он направил ружье в сторону людей, находившихся у магазина. Очевидцы восприняли эту угрозу серьезно.

В суде мужчина отрицал свою вину, заявив, что собирался сдать ружье в полицию. Он сообщил, что ввиду проблем с передвижением использовал ружье как трость и не целился в людей, поскольку ружье было неисправно. Однако, записи с камер видеонаблюдения подтвердили, что мужчина на автобусной остановке целился из ружья в служебный автомобиль полицейского и в граждан около магазина.

...

  • 0

Популярное

Последние новости