В Коми мужчина целился из охотничьего ружья в авто полицейского, а затем направил ствол в людей
- 21:45 16 сентября
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- Инесса Богатая
В республике Коми житель села Кужба сделал вид, что стреляет из охотничьего ружья по полицейской машине и прохожим. За такое поведение мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на два с половиной года.
Эту информацию предоставила пресс-служба судов региона.
Согласно данным ведомства, инцидент произошел 1 октября 2023 года в селе Кужба Усть-Куломского района. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина без видимых причин угрожал из охотничьего ружья участковому полицейскому ОМВД России по Усть-Куломскому району. Затем он направил ружье в сторону людей, находившихся у магазина. Очевидцы восприняли эту угрозу серьезно.
В суде мужчина отрицал свою вину, заявив, что собирался сдать ружье в полицию. Он сообщил, что ввиду проблем с передвижением использовал ружье как трость и не целился в людей, поскольку ружье было неисправно. Однако, записи с камер видеонаблюдения подтвердили, что мужчина на автобусной остановке целился из ружья в служебный автомобиль полицейского и в граждан около магазина.