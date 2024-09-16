В Коми мужчина целился из охотничьего ружья в авто полицейского, а затем направил ствол в людей

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В республике Коми житель села Кужба сделал вид, что стреляет из охотничьего ружья по полицейской машине и прохожим. За такое поведение мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на два с половиной года. Эту информацию предоставила пресс-служба судов региона.

Согласно данным ведомства, инцидент произошел 1 октября 2023 года в селе Кужба Усть-Куломского района. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина без видимых причин угрожал из охотничьего ружья участковому полицейскому ОМВД России по Усть-Куломскому району. Затем он направил ружье в сторону людей, находившихся у магазина. Очевидцы восприняли эту угрозу серьезно.