Свекла дольше сохранится: нужна правильная подготовка — научил сосед Петр Иванович

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Несколько простых шагов позволят долго сохранять овощи Решил последовать его советам, чтобы получить такой же отличный результат. Ничего сверхъестественного не нужно. Стоит всего лишь понять, что происходит со свёклой после извлечения из грядки.

После сбора свёклы нужно сразу же обрезать ботву. Практически с первых минут листья начинают вытягивать из них все драгоценное, что было накоплено за лето. Поэтому задача провести «стрижку» как можно скорее.

Хвостики не срезают. Срез — это лишние ворота для инфекций, несмотря на то, свёкла очень хорошо умеет затягивать «ранки», особенно когда они мелкие.

Ещё один важный шаг перед закладкой на хранение — просушка свёклы. Долго сушить свёклу нет никакой необходимости — достаточно двух дней.