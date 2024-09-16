Больше 20 тысяч рублей: люди с детьми получат эти выплаты в 2025 году. Россияне засияли от радости

До 1 октября в Госдуму представят законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 2025 года. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков в интервью РИА Новости 10 сентября. «Парламентская газета» напомнила, какие выплаты и пособия последуют за увеличением МРОТ. МРОТ вырастет до 22,4 тысячи рублей С 2025 года МРОТ планируется повысить на 16,6 процента, что составит 22,4 тысячи рублей. Как отметил Антон Котяков, проект закона уже направлен в Правительство. Эта мера затронет 4,2 миллиона россиян. В 2025 году МРОТ будет рассчитан исходя из медианной заработной платы за предыдущий год. При этом он должен быть не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения и не меньше МРОТ, установленного в предшествующем году.

Установление МРОТ в соотношении с медианной зарплатой С 2024 года возвращается методика установления МРОТ в соотношении с медианной зарплатой. С 2025 года МРОТ будет определён как 48 процентов от медианной зарплаты. Напомним, в первый раз такая методика была введена в 2021 году на 2022 год и составляла 42 процента от зарплаты.

Выплаты, зависящие от МРОТ

По текущему законодательству, зарплаты сотрудников, работающих на полную ставку, не могут быть ниже МРОТ. Однако это касается только полного месяца работы. Если работник трудится на полставки, то минимальный размер выплат уменьшается. В некоторых регионах действует собственный МРОТ, который не может быть ниже федерального.

МРОТ учитывается при назначении ряда выплат и пособий. Например, алименты рассчитываются по минимальному значению, предусмотренному Семейным кодексом — четверть МРОТ на одного ребенка, треть — на двоих, половина — на троих и более детей.

Размер пособия по беременности и родам для работающих женщин также зависит от МРОТ. При страховом стаже менее шести месяцев, пособие не должно превышать МРОТ за полный календарный месяц. В районах с действующими районными коэффициентами к зарплате пособие учитывает эти коэффициенты.

Больничные и другие выплаты

Размер больничных зависит от страхового стажа и среднего заработка за предыдущие два года. Если человек не работал, то средний заработок будет равен МРОТ на день наступления страхового случая. Кроме того, госсубсидии работодателям, трудоустраивающим определённые категории граждан, включая ветеранов боевых действий и инвалидов, рассчитываются на основе МРОТ.

Влияние на экономику

МРОТ в России увеличивается ежегодно. В 2021 году он составлял 12 792 рубля, в 2022-м — 13 890, в 2023-м — 16 242 рубля, а в 2024-м будет 19 242 рубля.

Повышение МРОТ влияет на всю тарифную сетку и фонд оплаты труда, напомнила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она отметила, что работники низшей квалификации не могут получать столько же, сколько и более квалифицированные сотрудники.

Опасность резкого повышения