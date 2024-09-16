Сотрут вашу улыбку и превратят зубы в руины: худшие зубные пасты по версии Роскачества
- 23:30 16 сентября
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- Служба новостей
В 2024 году Роскачество провело исследование 20 торговых марок зубных паст с отбеливающим эффектом, чтобы выяснить, насколько эффективно они отбеливают зубную эмаль и соответствуют ли заявленным характеристикам. Вопросы, которые стояли перед экспертами, включали эффективность отбеливания, содержание фтора и сравнение дешевых и дорогих паст.
Результаты исследования
Большинство исследованных зубных паст соответствовали обязательным требованиям, а половина из них — опережающим требованиям. Абсолютным лидером рейтинга стала паста PresiDENT, которая набрала наивысший балл по совокупности всех показателей качества, безопасности и достоверности маркировки. В число лидеров также вошли пасты торговых марок Dental Clinic 2080, Lacalut, Aquafresh, Blend-a-med, «Новый жемчуг», R.O.C.S. и «ВкусВилл», которые получили 4,96 балла и более из пяти возможных.
Замечания к зубным пастам
Несмотря на высокие оценки, некоторые пасты не оправдали ожиданий:
- Недостаточное отбеливание: Пасты шести торговых марок не обеспечили достаточного отбеливания зубной эмали. Это важное замечание, так как потребители рассчитывают на видимый эффект от использования таких продуктов.
- Отсутствие подтверждения для детей: Три торговые марки заявляют, что их пасты подходят для детей до семи лет, однако у продукции нет свидетельств о государственной регистрации. Это вызывает вопросы о безопасности использования таких паст детьми.
- Недостаточное содержание фтора: В семи торговых марках паст содержание фторидов оказалось ниже, чем рекомендуется по ГОСТ Р 702.3.004-2021. В четырех из них фтор не был заявлен в маркировке и не был обнаружен в ходе исследования.
- Неприятный вид: У одной из паст наблюдалось расслоение (капля жидкости) при выдавливании первой порции из тубы, что может указывать на недостатки в производственном процессе.
Замыкающая тройка
В замыкающую тройку рейтинга, набрав менее трех баллов, вошли пасты Colgate, D.I.E.S. и Dentavit («Витекс»). Эти пасты показали недостаточную эффективность и не соответствовали ряду заявленных характеристик, сообщает progorodnn.ru.