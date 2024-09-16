Сотрут вашу улыбку и превратят зубы в руины: худшие зубные пасты по версии Роскачества

В 2024 году Роскачество провело исследование 20 торговых марок зубных паст с отбеливающим эффектом, чтобы выяснить, насколько эффективно они отбеливают зубную эмаль и соответствуют ли заявленным характеристикам. Вопросы, которые стояли перед экспертами, включали эффективность отбеливания, содержание фтора и сравнение дешевых и дорогих паст.

Результаты исследования

Большинство исследованных зубных паст соответствовали обязательным требованиям, а половина из них — опережающим требованиям. Абсолютным лидером рейтинга стала паста PresiDENT, которая набрала наивысший балл по совокупности всех показателей качества, безопасности и достоверности маркировки. В число лидеров также вошли пасты торговых марок Dental Clinic 2080, Lacalut, Aquafresh, Blend-a-med, «Новый жемчуг», R.O.C.S. и «ВкусВилл», которые получили 4,96 балла и более из пяти возможных.