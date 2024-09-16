С первыми заморозками кладу лист лавра на батарею — и живу без бед: вот что происходит — вся семья замечает разницу

Лавровый лист — это давняя специя, которая находит применение не только на кухне, но и в других областях жизни.

Скоро начнется отопительный сезон, а вместе с ним придет и проблема сухого воздуха в квартире. Оказывается, можно использовать теплоту батарей для улучшения домашней атмосферы.