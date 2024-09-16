Рыбный суп, от которого вы детей и за уши не оттащите

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Сливочный суп с лососем очень ароматный и питательный. Если в вашей семье есть проблема с тем, чтобы накормить детей супом, то вы наверняка перепробовали сотни рецептов первых блюд. Мы предлагаем всего один, но тот, который гарантированно понравится всем. Даже юным привередам.

Ведь суп имеет необычный яркий цвет, вкус и аромат. Это лучшая альтернатива не только традиционной ухе (которую большинство детей терпеть не могут), но и остальным супам.

Ингредиенты:

Лосось стейк - 300 гр

Кусочки жирной морской рыбы для ухи (хребет, хвост, ребра) - 400 гр

Сливки 10% - 200 мл

Картофель - 5 шт.

Лук репчатый - 1 шт.

Чеснок - 2 зубчика

Морковь - 1 шт.

Масло растительное - 1 ст. л.

Укроп - половину пучка

Перец горошком - 5 шт.

Лавровый лист - 1 шт.

Соль - по вкусу.

Процесс приготовления:

Помойте рыбу под водой и отправляйте в кастрюлю - вариться. Бульон будет готов уже через полчаса. За 10 минут до конца варки добавьте в бульон перец горошком и лавровый лист.

Пока бульон будет вариться, в другой кастрюле разогрейте масло и прогрейте на нем порезанный лук и чеснок. Обязательно прожарьте до золотистого цвета морковь.

Когда бульон свариться, процедите его сквозь сито. Удалите все кости, несъедобные элементы рыб.

Кладите в бульон порезанную кубиками или ломтиками картошку. Варите до полной готовности.

В пиалке соедините размягченное сливочное масло (1 ч. л.) и столько же муки. Затем отправляйте смесь в кастрюлю с кипящим бульоном. Густой суп больше нравится детям.

Нарежьте филе лосося порционными кубиками (чтобы мяса хватило на каждую тарелку). Переложите в кастрюлю рыбу и дайте супу покипеть еще 5 минут.

Влейте сливки, добавьте укроп и позвольте супу покипеть еще минуту.