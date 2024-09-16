Рецепт хрустящей маринованной капусты "Пелюстка" со свеклой

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«Пелюстка» — настоящая находка для любителей овощных закусок. Она не только вкусная и хрустящая, но и богата витаминами. Делимся пошаговым рецептом маринованной капусты со свеклой. Ингредиенты Капуста белокочанная — 1,5 кг

Свекла — 400 г

Морковь — 200 г

Чеснок — 50 г

Перец горошком — 10 шт.

Лавровый лист — 2–3 шт.

Сахар — 2,5 ст. л.

Соль — 2 ст. л.

Растительное масло — 1–3 ст. л.

Уксус 9% — 150 мл

Вода — 1 л Способ приготовления Овощи вымойте и очистите.

Капусту нарежьте небольшими кубиками (примерно 3×3), кочерыжку удалите.

Морковь и свеклу также нарежьте кубиками, чеснок — тонкими ломтиками.

В глубокой кастрюле соедините воду, сахар, соль, лаврушку и перец. Доведите до кипения на среднем огне, влейте уксус, повторно доведите до кипения. Снимите с огня и дождитесь полного остывания.

Выложите овощи в стерильные банки (желательно располагайте их слоями: капуста — свекла — морковь — капуста и т. д.). Залейте маринадом.

Влейте в банку масло. Если банок несколько, то в каждую из них надо влить по 1 ст. л. масла.

Прикройте (неплотно) капроновой крышкой. Оставьте заготовку при комнатной температуре на три дня.