В Сыктывкаре запретят торговлю алкогольными напитками рядом с 13 зданиями
- 17:30 16 сентября
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- Инесса Богатая
Фото из архива
В Сыктывкаре рассматривают возможность наложения запрета на продажу алкоголя в розницу рядом с тринадцатью различными объектами. Проект соответствующего постановления администрации уже размещён на портале общественного обсуждения нормативных актов Коми.
Согласно документу, в столице региона предполагается ввести ограничение на продажу алкогольной продукции в зоне менее 25 метров от образовательных и медицинских учреждений. Реализация данных мер происходит в рамках федерального законодательства. В проекте указано, что запрет распространяется на территории тринадцати зданий, список которых представлен ниже.
- Сыктывкарская детская поликлиника №3, ул. Жакова, 15.
- Территориальный центр медицины катастроф Республики Коми, ул. Бабушкина, 11.
- Сыктывкарский филиал Российского университета кооперации, ул. Старовского, 51/1.
- Сыктывкарская городская больница №1, Коми республиканский клинический онкологический диспансер, ул. Коммунаров, 4.
- Ул. Орджоникидзе, 49а.
- Ул. Коммунистическая, 88.
- Ул. Бабушкина, 11.
- Ул. Водопьянова, 4.
- Ул. Водопьянова, 4.
- Ул. Гаражная, 9.
- Ул. Горького, 20.
- Ул. Димитрова, 10/1.
- Ул. Димитрова, 46.