Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Сыктывкаре запретят торговлю алкогольными напитками рядом с 13 зданиями

В Сыктывкаре запретят торговлю алкогольными напитками рядом с 13 зданиями Фото из архива

В Сыктывкаре рассматривают возможность наложения запрета на продажу алкоголя в розницу рядом с тринадцатью различными объектами. Проект соответствующего постановления администрации уже размещён на портале общественного обсуждения нормативных актов Коми.

Согласно документу, в столице региона предполагается ввести ограничение на продажу алкогольной продукции в зоне менее 25 метров от образовательных и медицинских учреждений. Реализация данных мер происходит в рамках федерального законодательства. В проекте указано, что запрет распространяется на территории тринадцати зданий, список которых представлен ниже.

  • Сыктывкарская детская поликлиника №3, ул. Жакова, 15.
  • Территориальный центр медицины катастроф Республики Коми, ул. Бабушкина, 11.
  • Сыктывкарский филиал Российского университета кооперации, ул. Старовского, 51/1.
  • Сыктывкарская городская больница №1, Коми республиканский клинический онкологический диспансер, ул. Коммунаров, 4.
  • Ул. Орджоникидзе, 49а.
  • Ул. Коммунистическая, 88.
  • Ул. Бабушкина, 11.
  • Ул. Водопьянова, 4.
  • Ул. Водопьянова, 4.
  • Ул. Гаражная, 9.
  • Ул. Горького, 20.
  • Ул. Димитрова, 10/1.
  • Ул. Димитрова, 46.

...

  • 0

Популярное

Последние новости