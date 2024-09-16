В Сыктывкаре запретят торговлю алкогольными напитками рядом с 13 зданиями

В Сыктывкаре рассматривают возможность наложения запрета на продажу алкоголя в розницу рядом с тринадцатью различными объектами. Проект соответствующего постановления администрации уже размещён на портале общественного обсуждения нормативных актов Коми.

Согласно документу, в столице региона предполагается ввести ограничение на продажу алкогольной продукции в зоне менее 25 метров от образовательных и медицинских учреждений. Реализация данных мер происходит в рамках федерального законодательства. В проекте указано, что запрет распространяется на территории тринадцати зданий, список которых представлен ниже.