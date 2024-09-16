В Коми выгоднее всего строить карьеру рабочего
- 16:45 16 сентября
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- Инесса Богатая
Специалисты hh.ru выяснили, что в последние годы на рынке труда наблюдается значительное увеличение спроса на рабочих. В Коми с начала года работодатели разместили свыше 5,6 тысяч вакансий по этой сфере.
Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на hh.ru.
Специалистами hh.ru был проведен сравнительный анализ зарплат для рабочих во всех федеральных округах.
Анализ показал, что средняя зарплата рабочего в России выросла за год на 48% и достигла 91 тысячи рублей. В Москве предлагают более 100 тысяч. Самые высокие зарплаты на Севере Чукотки – там средний доход составляет 205 тысяч рублей, в Магаданской области – свыше 168 тысяч рублей, в Якутии – 158 тысяч рублей. В Коми на Северо-Западе России средняя заработная плата составляет более 127 тысяч рублей, что делает регион наиболее выгодным для карьеры рабочего.
На втором месте по размеру зарплат в СЗФО – НАО с 108 тысячами рублей, на третьем – Мурманская область с 100 тысячами рублей. Изменение в восприятии рабочих профессий отмечают и сами жители СЗФО, включая Коми, где 53% считают, что работать на производстве стало комфортнее, 20% не заметили изменений, а 27% считают, что условия ухудшились. Большинство местных жителей (64%) считают, что ценность рабочих профессий возросла.
Наиболее высокие зарплатные ожидания среди рабочих СЗФО у жителей НАО – минимально 95 тысяч рублей. Меньше всего запросы у рабочих из Псковской области – 56 тысяч рублей. В Коми запросы рабочих достигли 77 тысяч рублей, что на 11% выше уровня начала осени 2023 года.