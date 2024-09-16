В Коми выгоднее всего строить карьеру рабочего

Специалисты hh.ru выяснили, что в последние годы на рынке труда наблюдается значительное увеличение спроса на рабочих. В Коми с начала года работодатели разместили свыше 5,6 тысяч вакансий по этой сфере.

Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на hh.ru.