ВТБ определил топ-3 актуальных схем мошенничества

ВТБ выделил три наиболее распространенные мошеннические схемы с использованием программ удаленного доступа. Злоумышленники под разными предлогами просят установить фейковое приложение на смартфон или перейти по фишинговой ссылке, и далее с его помощью похищают деньги или оформляют кредит. На долю этих трех сценариев приходится 30-40% всех мошеннических атак. Об этом заявил Никита Чугунов, руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ.

Мошенники убеждают жертв установить на личный смартфон программы удаленного доступа, которые замаскированы под банковские приложения или крупных компаний или антивирусные приложения, а также перейти по ссылке. Речь идет об опасном программном обеспечении, с помощью которого злоумышленники могут удаленно управлять смартфоном жертвы, в том числе онлайн-банком. Например, без ведома владельца личного кабинета выводить средства переводами через СБП на разные счета.

Самыми распространенными сценариями с удаленным доступом стали:

- схемы, когда мошенники звонят от имени сотрудников портала Госуслуги и убеждают в необходимости обновить персональные данные. Для этого предлагают установить специальную программу на личный смартфон. Далее с ее помощью получают доступ к личному кабинету портала или банковским приложениям.

- звонят от компании «Мосэнерго» и утверждают, что для переключения счетчиков света и воды в квартире нужно установить приложение на смартфон. Либо могут предложить помочь оформить заявку, а для этого просят назвать смс-код для подтверждения. Далее следует стандартная схема обмана.

- Лже-покупатели интернет-сервисов для размещения объявлений, звонят продавцам на WhatsApp и просят включить видео, якобы для просмотра товара. Во время беседы мошенники отправляют фишинговую ссылку и под разными предлогами просят клиента нажать на нее. После этого экран смартфона у жертвы блокируется, но остается открытой демонстрация этого экрана для мошенников, и они видят смс-код, который приходит человеку для доступа в личный кабинет "Госуслуг" или банковского приложения.