В Сыктывкаре обсуждают строительство «Спортивно-оздоровительного акватермального комплекса»

13 сентября прошло совещание с инвестором «АкваДом» по поводу строительства «Спортивно-оздоровительного акватермального комплекса в Сыктывкаре». Об этом сообщает министр экономического развития, промышленности и транспорта Коми.

Генеральный директор ООО «АкваДом» Юрий Викторович Чистяков предоставил информацию о текущем состоянии проекта. На данный момент уже определен земельный участок и подготовлена финансовая модель. Однако имеются некоторые замечания, по которым ведется работа, а также разрабатывается проектно-сметная документация. Планируется подача частной концессионной инициативы в соответствии с требованиями федерального закона.