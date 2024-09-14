В Сыктывкаре обсуждают строительство «Спортивно-оздоровительного акватермального комплекса»
- 17:30 14 сентября
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- Анастасия Амелькина
13 сентября прошло совещание с инвестором «АкваДом» по поводу строительства «Спортивно-оздоровительного акватермального комплекса в Сыктывкаре». Об этом сообщает министр экономического развития, промышленности и транспорта Коми.
Генеральный директор ООО «АкваДом» Юрий Викторович Чистяков предоставил информацию о текущем состоянии проекта. На данный момент уже определен земельный участок и подготовлена финансовая модель. Однако имеются некоторые замечания, по которым ведется работа, а также разрабатывается проектно-сметная документация. Планируется подача частной концессионной инициативы в соответствии с требованиями федерального закона.
Также на совещании обсудили вопросы подключения объекта к сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения. Проект продвигается быстрыми темпами, опережая запланированный график. Правительство Республики Коми внимательно следит за ходом строительства и контролирует все этапы.
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