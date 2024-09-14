В Сыктывкаре пенсионерка выпала из автобуса

Фото УГИБДД по Коми

Сыктывкарский водитель автобуса допустил падение пассажира на проезжую часть. Подробности инцидента сообщает УГИБДД по Коми. 13 сентября 2024 года около 13:51 в Сыктывкаре на Первомайской улице произошло ДТП. Автобус №15 отъезжал от остановки напротив дома Оплеснина,1 в сторону Коммунистической улицы. В этот момент из общественного транспорта на дорогу выпала женщина 1950 года рождения.

Сыктывкарка получила ушибленную травму голени левой ноги. Её увезли в больницу. Водитель ПАЗа 1976 года рождения за рулём с 1994 года.

Всего за 13 сентября этого года зафиксировано два ДТП, в которых 3 человека получили различные травмы. Также зарегистрировано 30 дорожно-транспортных происшествий, повлекших материальный ущерб.