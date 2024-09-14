В одном из городов Коми чествовали рубиновых юбиляров семейной жизни
- 13:16 14 сентября
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- Анастасия Амелькина
В загсе Усинска состоялось торжественное мероприятие в честь рубиновых юбиляров семейной жизни. Об этом в своих социальных сетях рассказал глава региона.
13 сентября ровно 40 лет назад семья Арсена Эдуардовича и Светланы Георгиевны Мачаидзе вступила на путь супружеской жизни. Этот знаменательный день, полный радости и воспоминаний, стал еще более особенным благодаря первым поздравлениям от близких людей.
Дочь Евгения, внук Георгий, внучка Лидия и давние друзья пришли, чтобы выразить своё уважение и признательность за долгие годы, проведённые вместе в любви и согласии. В течение этих лет супруги не только разделяли радости и невзгоды, но и нашли общие увлечения, такие как грибная охота и рыбалка, что только укрепляло их семейные узы. Вдохновляющие слова, написанные на знамени их жизни, ясно гласят: «Семья - источник счастья и радости».
Церемония в загсе включала не только автоматическое подтверждение их долгого и крепкого союза, когда пара расписалась в специальном журнале, но и моменты, которые напоминали о начале их совместного пути. Арсен и Светлана исполнили свадебный вальс, окунувшись в воспоминания о первом танце молодоженов, а также зажгли свечу, символизируя тепло и уют их домашнего очага, который горит неизменно уже четыре десятилетия.
«Поздравляю замечательную семью со знаковой датой. Любви, понимания и уважения друг к другу на многие-многие годы!» - Написал на своей стене «ВКонтакте» Владимир Уйба.