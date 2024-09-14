В одном из городов Коми чествовали рубиновых юбиляров семейной жизни

В загсе Усинска состоялось торжественное мероприятие в честь рубиновых юбиляров семейной жизни. Об этом в своих социальных сетях рассказал глава региона.

13 сентября ровно 40 лет назад семья Арсена Эдуардовича и Светланы Георгиевны Мачаидзе вступила на путь супружеской жизни. Этот знаменательный день, полный радости и воспоминаний, стал еще более особенным благодаря первым поздравлениям от близких людей.