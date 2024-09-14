Магнитная буря на Земле закончилась

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

В окрестностях Земли сейчас наблюдается повышенная скорость солнечного ветра, но показатели газа и магнитного поля стабилизировались. Об этом пишет ТАСС.

Магнитная буря, начавшаяся на Земле 12 сентября и достигшая уровня G3 (сильная буря), закончилась. Об этом сообщают Лаборатория солнечной астрономии и Институт солнечно-земной физики.