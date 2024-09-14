Магнитная буря на Земле закончилась
- 11:45 14 сентября
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- Анастасия Амелькина
В окрестностях Земли сейчас наблюдается повышенная скорость солнечного ветра, но показатели газа и магнитного поля стабилизировались. Об этом пишет ТАСС.
Магнитная буря, начавшаяся на Земле 12 сентября и достигшая уровня G3 (сильная буря), закончилась. Об этом сообщают Лаборатория солнечной астрономии и Институт солнечно-земной физики.
Магнитная буря, стартовавшая на Земле в четверг, достигла уровня G3 (из пяти возможных уровней), где G5 - самый сильный, а G1 - самый слабый. По данным лаборатории, буря 12-13 сентября завершена. Возможны небольшие остаточные явления, связанные с запоздавшими потоками вещества. Сейчас скорость солнечного ветра составляет 500 км/с вместо обычных 300-400 км/с, но плотность газа и напряженность магнитного поля в норме.
В ближайшие дни ожидается спокойная геомагнитная активность, так как на Солнце нет активных областей, влияющих на Землю. Через 2-3 дня появятся новые крупные пятна с обратной стороны Солнца, но им понадобится 7-10 дней, чтобы стать видимыми Земле. Возможны вспышки на краях Солнца, но без влияния на нашу планету.