В России покупатели Wildberries озадачены преждевременной отменой заказов

Неожиданные отмены заказов на Wildberries: пользователи жалуются на преждевременное аннулирование покупок. Об этом пишут РИА Новости.

Пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ сообщила РИА Новости о возникших у части пользователей Wildberries проблемах с отменой заказов раньше установленного срока. По словам представителей компании, такие случаи действительно имели место, но на данный момент специалисты активно работают над устранением этой ситуации и восстановлением нормальной работы сервисов.

"У некоторых пользователей Wildberries могла произойти досрочная отмена заказа. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы полностью восстановить корректную работу наших сервисов", - подчеркнули в компании.

Также в пресс-службе уточнили, что в самое ближайшее время статусы заказов будут обновлены до корректных. После этого пользователи смогут забрать свои товары в обычном порядке, как это предусмотрено стандартной процедурой.