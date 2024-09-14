В России покупатели Wildberries озадачены преждевременной отменой заказов
- 16:30 14 сентября
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- Анастасия Амелькина
Неожиданные отмены заказов на Wildberries: пользователи жалуются на преждевременное аннулирование покупок. Об этом пишут РИА Новости.
Пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ сообщила РИА Новости о возникших у части пользователей Wildberries проблемах с отменой заказов раньше установленного срока. По словам представителей компании, такие случаи действительно имели место, но на данный момент специалисты активно работают над устранением этой ситуации и восстановлением нормальной работы сервисов.
"У некоторых пользователей Wildberries могла произойти досрочная отмена заказа. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы полностью восстановить корректную работу наших сервисов", - подчеркнули в компании.
Также в пресс-службе уточнили, что в самое ближайшее время статусы заказов будут обновлены до корректных. После этого пользователи смогут забрать свои товары в обычном порядке, как это предусмотрено стандартной процедурой.
"Кроме того, мы заботимся о наших клиентах и понимаем важность финансовой стороны вопроса. Поэтому деньги за обратную доставку товаров будут возвращены максимально быстро," - добавили в компании.
Компания приносит извинения за доставленные неудобства и обещает улучшить качество обслуживания, чтобы подобные проблемы в будущем не возникали.