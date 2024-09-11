В Коми двум студентам родом из Узбекистана зачитали приговоры за продажу наркотиков

В Сыктывкарском городском суде рассматривалось дело студентов из Узбекистана, обвиненных в попытке сбыта наркотиков. Об этом сообщает Сыктывкарский горсуд.

По информации ведомства, установлено, что учащиеся одного из вузов Коми, участвовавшие в организованной группе, в 2023 году решили получить материальную выгоду. Летом они воспользовались координатами и получили из тайников в Сыктывкаре и Ухте три свертка с наркотиками весом 544, 8 г, которые они расфасовали на мелкие порции для дальнейшей продажи населению.