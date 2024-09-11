В Коми двум студентам родом из Узбекистана зачитали приговоры за продажу наркотиков
- 19:00 11 сентября
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- Инесса Богатая
В Сыктывкарском городском суде рассматривалось дело студентов из Узбекистана, обвиненных в попытке сбыта наркотиков. Об этом сообщает Сыктывкарский горсуд.
По информации ведомства, установлено, что учащиеся одного из вузов Коми, участвовавшие в организованной группе, в 2023 году решили получить материальную выгоду. Летом они воспользовались координатами и получили из тайников в Сыктывкаре и Ухте три свертка с наркотиками весом 544, 8 г, которые они расфасовали на мелкие порции для дальнейшей продажи населению.
Сотрудники УФСБ России по Коми задержали злоумышленников, изъяв наркотики при личном досмотре и в их жилищах.
Подсудимые полностью признали свою вину.
Первый обвиняемый получил наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в 100 000 рублей, а второй - 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в 120 000 рублей.
Приговор еще не вступил в законную силу.