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Сразу два пенсионера из Коми стали жертвами аферистов на Авито

Сразу два пенсионера из Коми стали жертвами аферистов на АвитоФото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Печоре и Сосногорске местные жители стали жертвами мошенников на платформе Авито

В 2023 году пенсионер 1961 года рождения обратился в отделение полиции ОМВД России по городу Сосногорску с заявлением о краже денежных средств с его банковской карты. Пенсионер рассказал, что разместил объявление о продаже колес на известной интернет-платформе.

Незнакомец, проявивший интерес к покупке, предложил установить специальное приложение для быстрого и безопасного зачисления денег. Злоумышленник отправил ссылку и попросил ввести банковские данные, а также код из смс-сообщения.

В результате мошенник выманил около 16 тысяч рублей со счета пенсионера. Потерпевший заметил, что деньги пропали, только когда увидел уведомления о транзакциях. Попытки связаться с "покупателем" оказались безуспешными, так как его телефон стал недоступен.

Аналогичной ситуации подвергся и 45-летний житель Печоры. Он увидел предложение о продаже колес на сайте объявлений. Незнакомец убедил потерпевшего оформить покупку, пообещав отправить товар после получения платежа. Сумма в более чем 29 тысяч рублей ушла к мошеннику, который после этого пропал и перестал отвечать на звонки.

По данным происшествиям возбуждены уголовные дела по статьям, предусмотренным ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество".

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