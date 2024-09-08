В Коми Владимир Уйба провёл встречу с участником спецоперации
- 13:16 8 сентября
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- Дмитрий Толстенёв
В Усинске состоялась важная встреча между главой Республики Коми Владимиром Уйбой и ветераном специальной военной операции (СВО), который получил тяжёлое ранение во время службы.
На встрече, прошедшей 8 сентября, ветеран выразил обеспокоенность по поводу федеральной выплаты, на которую он рассчитывает.
В ходе обсуждения стало известно, что ветеран уже получил все положенные по закону региональные выплаты и продолжает получать необходимую помощь через филиал Госфонда "Защитники Отечества". Эта организация активно поддерживает участников боевых действий, обеспечивая их дополнительными социальными и финансовыми льготами.
Несмотря на то что все региональные обязательства были выполнены, проблема с федеральной выплатой остаётся актуальной. Глава республики Владимир Уйба подтвердил, что вопрос будет рассмотрен в самое ближайшее время. Он дал соответствующее поручение Правительству Республики Коми для ускорения процесса решения данной проблемы.
Уйба подчеркнул, что поддержка ветеранов и их семьи остаётся приоритетом для региональной власти. Он отметил важность оперативного решения вопросов, связанных с выплатами и социальной поддержкой, чтобы обеспечить ветеранам достойные условия жизни и вознаградить их за службу.
В свою очередь, ветеран выразил благодарность за предоставленную возможность обсудить свою ситуацию напрямую с руководством республики. Он отметил, что такая поддержка очень важна для него и других участников СВО, которые сталкиваются с подобными трудностями.