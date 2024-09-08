В Коми Владимир Уйба провёл встречу с участником спецоперации

В Усинске состоялась важная встреча между главой Республики Коми Владимиром Уйбой и ветераном специальной военной операции (СВО), который получил тяжёлое ранение во время службы.

На встрече, прошедшей 8 сентября, ветеран выразил обеспокоенность по поводу федеральной выплаты, на которую он рассчитывает.