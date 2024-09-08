В Коми, по данным МЧС, сгорели 2 дачных дома и сарай
- 09:00 8 сентября
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- Дмитрий Толстенёв
За минувшие сутки в Республике Коми произошло три пожара, два из которых были зафиксированы в Сыктывкаре, а еще один — в Печоре. Об этом сообщило Главное управление МЧС по Республике Коми.
К счастью, в результате инцидентов обошлось без пострадавших, однако материальный ущерб значителен. Благодаря оперативной работе пожарных, возгорания были ликвидированы в кратчайшие сроки, а ситуация не вышла из-под контроля.
Первый вызов поступил 6 сентября в пожарно-спасательную службу Сыктывкара. Сообщение касалось возгорания дачного дома, расположенного в СНТ "Кедр", на территории Дырносского сельского комитета. На место незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения. С огнем, охватившим площадь 30 квадратных метров, удалось справиться благодаря усилиям 15 пожарных и пяти единиц техники. Возгорание было локализовано в кратчайшие сроки, а причина инцидента, по предварительным данным, связана с нарушением правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
Еще один пожар в Сыктывкаре произошел также 6 сентября. В этот раз возгорание зафиксировали на территории СНТ "Черемушки" в Эжвинском сельском комитете. Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли на место и ликвидировали огонь, который распространился на площади 6 квадратных метров. В тушении участвовали 10 огнеборцев, а также три единицы техники. Как выяснилось, возгорание произошло из-за неисправности электрооборудования. К счастью, и в этом случае удалось избежать жертв и значительных разрушений.
Ночью 7 сентября новый пожар вспыхнул в Печоре. На этот раз возгорание произошло в деревянном сарае, расположенном по улице Н.Островского, рядом с домом номер пять. На место инцидента были незамедлительно отправлены пожарные подразделения. С огнем, охватившим 112 квадратных метров, справились 10 пожарных при поддержке четырех единиц техники. Причина пожара пока устанавливается дознавателями Госпожнадзора, которые начали расследование инцидента.
Несмотря на то что все три пожара были ликвидированы без пострадавших, эти случаи снова поднимают вопрос о необходимости соблюдения элементарных мер безопасности, как в быту, так и на дачных участках. Нарушения при эксплуатации печей и неисправное электрооборудование — наиболее частые причины подобных инцидентов, отмечают специалисты МЧС. Эксперты призывают жителей региона не забывать о правилах эксплуатации электрических приборов и отопительных устройств, особенно в преддверии холодного сезона, когда повышается нагрузка на электросети и отопительные системы.