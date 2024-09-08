В Коми, по данным МЧС, сгорели 2 дачных дома и сарай

Фото МЧС по Коми

За минувшие сутки в Республике Коми произошло три пожара, два из которых были зафиксированы в Сыктывкаре, а еще один — в Печоре. Об этом сообщило Главное управление МЧС по Республике Коми. К счастью, в результате инцидентов обошлось без пострадавших, однако материальный ущерб значителен. Благодаря оперативной работе пожарных, возгорания были ликвидированы в кратчайшие сроки, а ситуация не вышла из-под контроля.

Первый вызов поступил 6 сентября в пожарно-спасательную службу Сыктывкара. Сообщение касалось возгорания дачного дома, расположенного в СНТ "Кедр", на территории Дырносского сельского комитета. На место незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения. С огнем, охватившим площадь 30 квадратных метров, удалось справиться благодаря усилиям 15 пожарных и пяти единиц техники. Возгорание было локализовано в кратчайшие сроки, а причина инцидента, по предварительным данным, связана с нарушением правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Еще один пожар в Сыктывкаре произошел также 6 сентября. В этот раз возгорание зафиксировали на территории СНТ "Черемушки" в Эжвинском сельском комитете. Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли на место и ликвидировали огонь, который распространился на площади 6 квадратных метров. В тушении участвовали 10 огнеборцев, а также три единицы техники. Как выяснилось, возгорание произошло из-за неисправности электрооборудования. К счастью, и в этом случае удалось избежать жертв и значительных разрушений.

Ночью 7 сентября новый пожар вспыхнул в Печоре. На этот раз возгорание произошло в деревянном сарае, расположенном по улице Н.Островского, рядом с домом номер пять. На место инцидента были незамедлительно отправлены пожарные подразделения. С огнем, охватившим 112 квадратных метров, справились 10 пожарных при поддержке четырех единиц техники. Причина пожара пока устанавливается дознавателями Госпожнадзора, которые начали расследование инцидента.