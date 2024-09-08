В Коми росгвардейцы поймали злоумышленников по горячим следам

Фото Росгвардии по Коми

За прошедшую неделю сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Коми продемонстрировали высокую оперативность, совершив около 130 выездов по сигналу "тревога". Эти выезды были вызваны срабатыванием охранных систем на объектах, находящихся под защитой, а также сообщениями о различных правонарушениях. В результате оперативной работы в четырех случаях удалось предотвратить хищение имущества различных организаций, что подчеркивает эффективность патрулирования.

Кроме того, за этот период группами задержания было задержано 41 человек за административные правонарушения. Среди них были как мелкие правонарушения, так и более серьезные случаи, которые потребовали вмешательства правоохранительных органов. Также были задержаны четыре гражданина за совершение преступлений различного рода, а три человека оказались в официальном розыске.

Одним из громких инцидентов стало происшествие в одном из баров столицы Коми. В ночное время сработала кнопка тревожной сигнализации, и на место немедленно прибыл наряд группы задержания. Как выяснилось, в баре произошел конфликт между тремя посетителями, который быстро перерос в драку. Двое мужчин нанесли своему оппоненту множественные удары в область головы, после чего скрылись с места происшествия. Пострадавший был доставлен в больницу, а злоумышленники 1986 и 1982 годов рождения вскоре были задержаны сотрудниками Росгвардии. Оперативное реагирование позволило не только предотвратить дальнейшие осложнения ситуации, но и быстро привлечь виновных к ответственности.

Еще один инцидент произошел в одном из магазинов по улице Морозова. Сработавший сигнал тревоги привлек внимание патруля Росгвардии. Прибывшие на место происшествия сотрудники выяснили, что между мужчиной и женщиной произошел словесный конфликт, который перерос в физическое насилие. Мужчина ударил женщину по лицу. Продавец магазина, ставшая свидетелем конфликта, незамедлительно обратилась за помощью к сотрудникам Росгвардии. Нарушитель 1973 года рождения был оперативно задержан и доставлен в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства. Этот случай подчеркивает важность быстрого реагирования на подобные ситуации для предотвращения более серьезных последствий.

Помимо вышеупомянутых происшествий, сотрудники вневедомственной охраны активно патрулировали улицы и общественные места, что позволило выявить и пресечь несколько административных правонарушений. В большинстве случаев речь шла о мелких нарушениях общественного порядка, таких как появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, нарушение правил дорожного движения и другие. Однако благодаря профилактическим мерам удалось избежать более серьезных инцидентов и обеспечить общественную безопасность.

Особое внимание уделялось защите объектов, находящихся под охраной. В течение недели было предотвращено несколько попыток хищений, в том числе в коммерческих и государственных организациях. В одном из случаев преступники попытались проникнуть в складское помещение с целью кражи ценных товаров, однако благодаря быстрому реагированию сотрудников Росгвардии они были задержаны на месте преступления. Такие инциденты подчеркивают важность наличия охранных систем и регулярного патрулирования объектов.