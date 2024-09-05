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Рынок розничного кредитования продолжает «охлаждение», хотя прогноз стал чуть лучше

Рынок розничного кредитования продолжает «охлаждение», хотя прогноз стал чуть лучшеФото freepik.com

ВТБ скорректировал прогноз, но снижение на рынке все равно ждут. По итогам восьми месяцев общий объем кредитных продаж физлицам в России достиг 9,8 трлн рублей, что на 5,4% ниже показателей 8 месяцев 2023 г. В конце года сокращение рынка усилится, и с сентября по декабрь составит более 15% к аналогичному периоду 2023 г. В целом в 2024 году продажи рынка «охладятся» на 9%. Такой прогноз* в рамках ВЭФ-2024 озвучил заместитель президента – председателя правления банка Георгий Горшков.

По оценке ВТБ, в августе 2024 года россияне оформили розничные кредиты на 1,2 трлн рублей, что на треть ниже результата августа прошлого года. Всего в этом году, по прогнозу банка, выдачи розничных кредитов в России превысят 14,7 трлн рублей, что на 9,3% ниже итогов 2023 года. Объем залоговых кредитов (ипотека и авто) составит 7,6 трлн и снова опередит продажи кредитов наличными (7,1 трлн). Выдачи ипотеки могут составить 5,1 трлн рублей (-35% к прошлому году), автокредитов – 2,5 трлн, что станет рекордом для российского рынка. Общий портфель кредитов физлиц на рынке может достигнуть 40,6 трлн рублей, показав рост на 16% к 2023 году.

«Мы пересмотрели свой прогноз по снижению рынка розничного кредитования в 2024 году с 16 до примерно 9%. Небольшая «оттепель» связана с более высоким спросом на кредиты наличными и укреплением позиций «семейной» программы в ипотечном кредитовании. Но итоговые значения в любом случае будут ниже прошлогодних из-за мер регулятора по «охлаждению» рынка. Пока ключевая ставка остается такой высокой, ждать другой тенденции на рынке кредитов не приходится», – заявил Георгий Горшков.

*Прогноз ВТБ на основе данных ЦБ РФ и Frank RG, без учета POS-кредитования

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