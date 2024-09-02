“День, который запомнится на всю жизнь”: в Сыктывкаре прошли торжественные линейки

фото Никита Чернов / "Про Город Сыктывкар"

Сегодня в столице Коми около 3000 детей пошли в первые классы. Корреспондент портала “Про Город Сыктывкар” побывал в нескольких школах. Журналист нашего издания Никита Чернов учился в двух школах Сыктывкара. Начальное образование он получил в Коми Национальной Гимназии, а среднее – в школе №25. Сегодня корреспондент отправился в свои бывшие учебные заведения, чтобы узнать, как там празднуют День знаний.



Торжественные линейки в школе №25 начались в 9 часов утра. Всего в этом образовательном учреждении открылось семь первых классов – от “а” до “ж”. В самом начале мероприятия приветственное слово взял директор заведения Виктор Вахнин. Он сразу спросил у первоклашек, кто из них умеет считать до десяти, ста и тысячи. Также руководитель отметил, что в школы Сыктывкара пришли 3000 новых учеников. После чего он пожелал успехов юным школьникам.

“Видите, сколько здесь мам и пап? Сколько сюда вас пришло, на первый день обучения в школе. Этот праздник – День знаний, он вам запомнится на всю жизнь. Сейчас ваши родители это снимают на видео, а потом в будущем покажут вам, как вы впервые заходили в школу”, – заявил Виктор Вахнин.

Стоит отметить, что “линейка” прошла для первоклассников в торжественной обстановке в актовом зале школы. Начиналось все традиционно: с внесения флагов в зал и исполнения Гимнов России и Республики Коми. После приветственного слова, директор передал микрофон журналисту издания Никите Чернову, который также пожелал успехов детям. Затем, школьникам показали несколько постановок, которые устроили ученики старших классов.



Далее журналист направился в Коми Национальную Гимназию. К 11 часам дня, там прошла торжественная линейка для тех, кто совсем недавно закончил начальную школу – в пятый класс. Мероприятие прошло не в актовом зале учебного заведения, а на улице возле входа. Ученики трех пятых классов собрались в круге и выслушали торжественные слова.

Фото Медиацентр МОУ КНГ