Полиция Сыктывкара задержала 21-летнего курьера мошенников

Фото из архива

21-летнюю жительницу Сыктывкара обвиняют в мошенничестве. Девушка была членом организованной преступной группы и выполняла роль курьера. Подробности сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми. Следствие установило, что в конце декабря 2023 года она примкнула к организованной преступной группе с целью личного обогащения.

В январе 2024 года, следуя указаниям "куратора" и придерживаясь вымышленной легенды, она пришла в дом к 94-летней женщине. Под предлогом аварии, якобы произошедшей с близким родственником, девушка получила от пенсионерки 400 тыс. рублей.

Выполняя указания "куратора", мошенница перевела большую часть суммы на счёт организатора, оставив себе в качестве вознаграждения 40 тыс. рублей.

Таким же образом, в тот же день, она обманула 79-летнюю соседку и похитила 390 тыс. рублей, забрав себе 45 тыс. рублей.

Слаженные действия оперативных служб правоохранительных органов прекратили её преступную деятельность. Девушка признала свою вину, дала подробные признательные показания и добровольно передала полиции телефон, через который получала указания, а также похищенные деньги.