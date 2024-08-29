В Коми увеличился интерес к услугам по возведению домов и проведению ремонта

Аналитики Авито сообщили, какие строительные и ремонтные услуги стали самыми популярными среди жителей Коми, а также проанализировали изменения в спросе за год. В регионе постепенно усиливается интерес к строительству своих домов.

Так, в Авито Услугах за август спрос на строительство домов в республике снизился на 22% по сравнению с прошлым годом. В то же время жители все чаще обращаются за услугами по проектированию домов — спрос вырос на 86% за тот же период.