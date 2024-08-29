В Коми увеличился интерес к услугам по возведению домов и проведению ремонта
- 13:16 29 августа
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- Инесса Богатая
Аналитики Авито сообщили, какие строительные и ремонтные услуги стали самыми популярными среди жителей Коми, а также проанализировали изменения в спросе за год. В регионе постепенно усиливается интерес к строительству своих домов.
Так, в Авито Услугах за август спрос на строительство домов в республике снизился на 22% по сравнению с прошлым годом. В то же время жители все чаще обращаются за услугами по проектированию домов — спрос вырос на 86% за тот же период.
Добавим, что наиболее значительный рост произошел в сфере проектирования и составления сметных документов (+86%). Заказ на кровельные работы увеличился на 34%. А также спрос на ремонтные бригады в регионе изменился. За летний период интерес к услугам ремонта и отделки на сайте увеличился на 22%. Самые востребованные услуги в этом сегменте среди жителей Коми: работа сантехников (+16%) и дизайнеров интерьера (+38%).
Рынок строительства индивидуальных домов в Коми стремительно развивается. В значительной мере это стало возможным благодаря доступности льготной ипотеки для строительства частных домов. С ростом рынка индивидуального строительства увеличивается и спрос на ремонт загородных домов.