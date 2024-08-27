Ученые назвали самую "глупую" группу крови

Споры о влиянии группы крови на умственные способности продолжаются уже многие годы. Недавние исследования попытались углубиться в эту тему, изучая корреляции между группой крови и интеллектуальными характеристиками.

Результаты оказались неожиданными: среди всех четырёх групп крови учёные выделили одну, представители которой обладают специфическими интеллектуальными особенностями. Речь идет о мужчинах со второй отрицательной группой крови. По утверждению исследователей, эти люди часто принимают решения импульсивно, не подвергая их глубокому анализу, что иногда приводит к проявлению более низкого уровня интеллекта и склонности к рискованным и необдуманным поступкам.