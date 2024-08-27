Без яда и капкана: вот как в старинных сёлах на Урале защищают дома от мышей и крыс — грызуны бегут как от чумы

Грызуны в доме — настоящая напасть, с которой хозяева частных владений борются самыми различными способами. В ход идут ловушки, яды, а иногда и коты-крысоловы. Однако самый простой и надежный способ избавиться мышей и крыс — отпугнуть их так, чтобы они навсегда забыли дорогу в ваш дом.

Поможет в этом использование запахов, которые мыши не переносят, ведь обоняние у них намного мощнее, чем у человека. Секреты защиты домов от грызунов знали еще в древности, а в некоторых деревнях на Урале успешно применяют до сих пор.