Без яда и капкана: вот как в старинных сёлах на Урале защищают дома от мышей и крыс — грызуны бегут как от чумы
- 11:05 27 августа
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- Служба новостей
Грызуны в доме — настоящая напасть, с которой хозяева частных владений борются самыми различными способами. В ход идут ловушки, яды, а иногда и коты-крысоловы. Однако самый простой и надежный способ избавиться мышей и крыс — отпугнуть их так, чтобы они навсегда забыли дорогу в ваш дом.
Поможет в этом использование запахов, которые мыши не переносят, ведь обоняние у них намного мощнее, чем у человека. Секреты защиты домов от грызунов знали еще в древности, а в некоторых деревнях на Урале успешно применяют до сих пор.
К решению проблемы нужно подойти комплексно. Первый шаг — под цоколем дома, а особенно в продухах, нужно щедро расставить букеты полыни, бархатцев, мяты.
Хорошо развесить букетики и под досками в подполе. Крысы терпеть не могут мяту и полынь, а против мышей отлично действуют бархатцы.
Второй шаг — использование золы. Она ассоциируется у грызунов с запахом пожара и опасности, к тому же зола раздражает кожу на их лапках. Золой нужно посыпать места в самом подполе, где чаще всего снуют грызуны, пишет hibiny.ru.