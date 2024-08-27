Опрыскала углы — и мыши к дому больше не подходят: такого ужаса не испытывают даже к кошке — лучше любых ловушек

Фото из архива "Про Города"

Эффект заметен сразу Мыши являются частыми гостями в домах, ведь с наступлением холодов они начинают искать для себя тёплые и безопасные пространства. При появлении вредителей следует принять меры, иначе их может стать ещё больше.

Не нужно использовать дорогостоящие ловушки, сомнительные ультразвуковые отпугиватели и яды, ведь справиться с мышами возможно благодаря всего трём компонентам.

Речь идёт о нашатырном спирте, жидком мыле и эфирном масле пихты. Разведите аптечное средство с водой в соотношении 1:10, добавьте 15−20 капель эфирного масла, несколько столовых ложек жидкого мыла. Перелейте жидкость в распылитель.

Произведите обработку всех углов, а также тех поверхностей, где были обнаружены мыши. Если в доме есть щели, то попробуйте залить в них нашатырный спирт в чистом виде с помощью шприца, сообщает автор канала «Мастер-Ок».